قام عميد بلدية درنة “عبدالمنعم الغيثي” بزيارة لجرحى القوات المسلحة، الذين أصيبوا خلال عمليات تحرير الجيش للمدينة مما تبقى فيها من فلول المجموعات الإرهابية.

تفقد “الغيثي” أوضاع جرحى الجيش الصحية بعدد من المستشفيات بمدن شحات والبيضاء وقرنادة واطمأن من خلال الطاقم الطبي بها على تماثلهم للعلاج واستشفائهم.

يذكر أن قوات الجيش تخوض آخر معاركها مع الجماعات الإرهابية، لإعلان مدينة درنة خالية من الإرهاب.

