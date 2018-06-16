صحة المؤقتة تنتقد موقف المجتمع الدولي من الحرب على الإرهاب في ليبيا

دانت وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الهجوم الإرهابي من قبل ميليشيات سرايا الدفاع الإرهابية، علي منطقة الهلال النفطي.

وبحسب المكتب الإعلامي لمستشفى امحمد المقريف أكد وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تيسير الوزارة سعد عقوب أن هذه التهديدات لن تزيدهم إلا عزيمة وإصرار على مواصلة العمل، مستنكرةً بذلك الصمت الدولي تجاه تصعيد العنف بتكرر الاعتداء على الحقول النفطية مطالبا كافة المستشفيات العامة والقروية وأجهزة الإسعاف الواقعه في محيط و أطراف الهلال النفطي القيام بمهامها.

وأضاف عقوب بان الوزارة تؤكد وقوفها الدائم إلى جانب القوات المسلحة والعاملين في القطاع الصحي، مشددةً على توفر الإرادة للعمل لدى جميع العاملين بالقطاع الصحي الليبي، وجهاز الاسعاف والطوارئ ووقوفها مع أهلها وجيشها.

وحملت الوزارة المجتمع الدولي، وفي مقدمته بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مسؤولية مثل هذه الأعمال وتقاعسهم وصمتهم المريب إزاء هذه الجرائم والانتهاكات الصادمة بحق قوت الليبيين

وعبّرت الوزارة، عن استيائها من المجتمع الدولي لعدم استجابتهم للمطالب المتكررة بضرورة العمل على دعم وحماية الشعب الليبي، الذي يواجه خطر وجرائم تنظيمات إرهابية متطرفة وعدم التزامهم بالقرارات الأممية بشأن تصنيف هذه الجماعات والتنظيمات كتنظيمات إرهابية ووجوب ملاحقتها قضائيا محلياً ودولياً.

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