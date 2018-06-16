الولايات المتحدة تدعو إلى بقاء منشآت النفط تحت سيطرة هذه المؤسسة

دانت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بأشد العبارات الهجمات الأخيرة على ميناء راس لانوف وميناء السدرة في ليبيا داعية إلى وضع حد فوري للعنف الذي يضر بالبنية التحتية الوطنية الحيوية في البلاد.

وقالت السفارة في تغريدة لها بموقع “تويتر” إن منشآت النفط وإنتاجه وإيراداته هي ملك الشعب الليبي وينبغي أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2259 و2278

وكانت مجموعات مسلحة يقودها رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم جضران، شنت هجوم مباغت على مينائي رأس لانوف والسدرة صباح يوم الخميس.

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