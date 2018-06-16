منظمات حقوقية محلية تتحدث عن مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا

أكد عدد من المنظمات الحقوقية المحلية انه لا يخفى على المتابع لملف الهجرة غير النظامية في ليبيا وبالأخص أوضاع مراكز الاحتجاز والتي يعاني الكثير منها الاكتظاظ وعدم قدرتها على إيواء المهاجرين وطالبي اللجوء عامة والفئات الأشد ضعفاً خاصة كالنساء والأطفال.

وقالت تسع منظمات حقوقية في بيان لها انه ليس من الإنصاف إلقاء اللوم على الدولة الليبية وحدها، فملف الهجرة واللجوء له بعد وطني وإقليمي ودولي موضحة أن الانقسام السياسي وضعف مؤسسات الدولة ساهم في تأزم وضع هذه المراكز في ظل غياب إستراتيجية موحدة للسلطات الليبية .

وأشار البيان إلى انه “لا يمكن تجاهل دور جهاز الهجرة غير الشرعية وإدارتها، فرغم ما هو حاصل من أزمات إلا أن للجهاز دور لا زال يعول عليه تجاه تحسين الأوضاع الإنسانية في مراكز الاحتجاز وأوضاع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء”.

وتابع البيان: “في الوقت الذي تشيد فيه المنظمات الحقوقية والإنسانية الليبية الموقعة على هذا البيان بقرار رئيس جهاز الهجرة بالعاصمة طرابلس بغلق الكثير من مراكز الاحتجاز والتي بلغت أكثر من ثلاثة عشر مركزاً فإنها تسجل تحفظها على قرار غلق مركز زليتن والذي يعتبر من أفضل المراكز التي كانت قد زارته العديد من المنظمات المحلية وأشادت بمستوى الصيانة والنظافة ومراعاة الجوانب الصحية والفنية فيه بما فيها من توفر دورات المياه الكافية والغرف المزودة بالتكييف وشاشات التلفزة فالمركز يعد صالحا لاستقبال المهاجرين وطالبي اللجوء على الأقل لفترات معينة حتى يتم التعامل مع إجراءاتهم”.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان “أن قرار رئاسة الوزراء 386 الصادر في عام 2014 بخصوص إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قد بيّن جملة المهام المكلف بها الجهاز ومنها الإشراف المباشر على جميع الفروع والمكاتب ومراكز الإيواء والأقسام و التمركزات التابعة له وتنسيق جهودها وتوجيهها إلى تحقيق الأهداف والواجبات المسندة للجهاز، كما يشير القرار في مادته الرابعة إلى وجوب مراعاة الجهاز عند تنفيذ اختصاصاته للنصوص التشريعية و المواثيق و المعاهدات بحقوق الإنسان “.

وأضاف انه “ينبغي على رئيس الجهاز العميد محمد بشر متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بحق إغلاق بعض المراكز والتأكد بالفعل أنه تم إغلاقها فعلى سبيل المثال مركز شهداء النصر في مدينة الزاوية لا زال يعمل و يُحتجَز فيه المهاجرون رغم صدور القرار من رئاسة الجهاز” .

ودعا البيان إلى “الاهتمام بقضية الأطفال القصر وفصلهم عن الكبار داخل المراكز ، فتخصيص أماكن للإيواء المؤقت للقاصرين وغير المصحوبين المحرومين من حريتهم بما يكفل و يحمي طفولتهم نفسياً و بدنياً لن يكلف جهاز الهجرة نفقاتٍ باهظة ، كما يجب على سلطات الدولة الليبية أن تلتزم بمعايير الأمم المتحدة المتعلقة بظروف الاحتجاز و وفق ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل و كذلك الإرشادات الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين الخاصة بالأطفال الطالبين للجوء ، وأن تتمسك عند احتجاز الأطفال المهاجرين بأخلاقيات الرعاية مع إعلاء مصالح الطفل الفُضلى على إنفاذ قانون الهجرة، إذ ليس من المقبول مطلقاً أن يضطر الأطفال الناجون من رحلة الهجرة الخطرة إلى مواجهة المزيد من المخاطر و الإهمال بدخولهم لمراكز الاحتجاز” .

وتابع البيان: يجب تعزيز حصول الأشخاص المودعين في مراكز احتجاز المهاجرين على المساعدة القانونية المجانية ، و الإسراع في إجراءات فحص الوثائق و إجراءات التحقيق ، و الفصل في ملفاتهم المودعة أمام النيابة ، فمن خلال مقابلات أجريناها مرات عديدة مع الكثير من المحتجزين تبين لنا أنهم يعانون من تدهور نفسي بسبب الانتظار الطويل و غير المحدد لأمد الاحتجاز ، مما أفقدهم آلامهم و أحلامهم لعدم تبصيرهم بالإطار الزمني لخروجهم للحياة الطبيعية مثل باقي البشر ، و هذا ما يجعلهم يصابون باليأس و الاكتئاب .

وأوضح البيان انه يجب على جهاز الهجرة أن يحث المنظمات الدولية العاملة على تقديم المساعدات للمراكز بأن تكون تلك المساعدات في سياق الأولويات و التنسيق بما يتوافق مع الاحتياج الحقيقي للمراكز و للمهاجرين فحاجة الأطفال الرضع للحليب و تجهيز أماكن الحجر الطبي بفصل المرضى عن الأصحاء يقدَم في الأولوية على برامج الدعم النفسي والترفيه التي يُنفق عليها الكثير بشكل عشوائي و دون منهجية منتظمة .

وأشار البيان إلى أن المنظمات المحلية الليبية تلقي اللوم على جهاز الهجرة في ضعف التواصل مع المنظمات المحلية الحقوقية و التي تجد صعوبة في زيارة الكثير من المراكز بسبب عراقيل كثيرة ، في ذات الوقت الذي تجد فيه المنظمات الأجنبية ترحيباً و استجابة في تنفيذ الزيارات و عقد الاجتماعات مع إدارة الجهاز .

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