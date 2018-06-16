بيروني: الجضران خطر على أموال الليبيين 

أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوسيبي بيروني، إن الهجوم الذي شنته مجموعات تابعة لابراهيم الجضران على منطقة الهلال النفطي يُعد خطوة غير مرحب بها، وستزيد من حدّة الأزمة الليبية.

وقال بيروني في تغريدة على حسابه في “تويتر” إن هذا الهجوم يؤدي إلى تفاقم الصراع الدائر ويُعريض الموارد الثمينة والثروة التي يملكها الشعب الليبي للخطر، ويضر بعمود الاقتصاد في الدولة.

وأشار السفير الإيطالي إلى أن اتساع دائرة العنف والأحداث التي تشهدها المنطقة الشرقية “لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة التي تتطلب بدلا عن ذلك الحوار والمصالحة”.

ويُشار إلى أن الهجوم على منطقة الهلال النفطي تسبب في تكبيد القطاع النفطي مبلغاً مالياً ضخماً قدرته المؤسسة الوطنية للنفط بـ880 مليون دولار شهرياً، نتيجة إغلاق ميناءي راس لانوف والسدرة.

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