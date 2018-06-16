شحات 16 يونيو 2018 (وال)- استطاع عدد من موظفي مراقبة آثار شحات، إخماد حريق شب في إحدى المواقع الأثرية ببلدية شحات .

وذكر المكتب الإعلامي بمصلحة الآثار الليبية أن الحريق اندلع يوم الأربعاء؛ موقع أثري بالمنطقة المحصورة بين الأجورا ومسرح السوق والأكربولس وحرم أبوللو ببلدية شحات .

وأكد رئيس مصلحة الآثار الليبية في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور أحمد حسين عدم وجود أية أضرار في الموقع الأثري، ولم يتم تسجيل أي إصابة بين الموظفين .

من جهته، قال مراقب آثار شحات فضل عبد العزيز إن الحريق استمر من حوالي الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً، وقد تم إخماده بفضل جهود الخيرين من شباب المدينة، وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يصل إلى المباني الأثرية .

وأضاف مراقب آثار شحات أن المراقبة قد كلفت فريق لحصر الأضرار، وتحديدها للعمل على صيانتها .

يُشار إلى أنه في وقت سابق كان قد اندلع حريق في منطقة المنصورة حتى جهة المقابر الشمالية، دون وقوع أضرار تذكر باستثناء بعض التشوهات الناتجة عن دخان الحريق بحسب رئيس المصلحة . (وال- شحات) ر ع/ ر ت

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