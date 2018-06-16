الهلال الأحمر ينتشل أربع جثث من مناطق الاشتباكات بدرنة شرق ليبيا

أعلنت غرفة الطوارئ التابعة للهلال الأحمر الليبي، أمس الجمعة، عن انتشال أربع جثث من مناطق الاشتباكات بمدينة درنة الساحلية شرق البلاد.

وكان فريق الطوارئ بالهلال الأحمر، قد أعلن الأربعاء الماضي، انتشال 18 جثة خلال الأيام السابقة من أماكن متفرقة بالمدينة، وفق ما نشرت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

يذكر أن مدينة درنة تشهد خلال هذه الأيام، احتدام المواجهات المسلحة بين قوات عملية الكرامة من جهة، وقوة حماية درنة في الجهة المقابلة، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى من بينهم مدنيين وخلفت هذه المعارك أضرارا في البنية التحتية المدنية، وانتهت بعضها بسيطرة قوات الكرامة على أجزاء من المدينة.

وبسطت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها على الأحياء المرتفعة المطلة على المدينة، كمنطقة باب طبرق وشيحا الغربية والشرقية، إضافة إلى حي الساحل الشرقي، بينما تجري اشتباكات عنيفة داخل شوارع المدينة بمناطق “الجيش، والمغار، والحبس، ووسع بالك، ونادي دارنس، والجبيلة، والبلاد”.

وتأتي هذه المعارك بعد أن عاش أهالي درنة أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحصار الخانق الذي فرضته قوات عملية الكرامة منذ قرابة ثلاثة أعوام، وأدى إلى حدوث نقص حاد في المواد الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية مثل الوقود وغاز الطهي والكهرباء، إضافة إلى ارتكاب انتهاكات في حق المدنيين.

وقد أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمدينة درنة، عن نزوح ما لا يقل عن 2,272 عائلة من المدينة، منذ السادس من شهر يونيو الجاري، بسبب الاشتباكات المسلحة.

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