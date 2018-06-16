ايطاليا: التعاون مع ليبيا شرط أساسي لوقف تهريب البشر

أكد سفير ايطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني على ضرورة مكافحة الاتجار بالبشر.

وقال بيروني في تغريدة له بموقع “تويتر” انه تحدث أمس الجمعة في مدينة كاتانيا على الحاجة إلى شراكة قوية مع ليبيا كشرط أساسي لوقف التهريب مشددا على أن التعاون القضائي الفعّال يلعب دوراً رئيسياً في كسر الروابط الإجرامية.

وكانت ايطاليا أرسلت قطعة بحرية عسكرية إلى طرابلس في أغسطس من العام الماضي كما صوت البرلمان الايطالي في يناير الماضي على إرسال مزيد من الجنود إلى الأراضي الليبية.

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