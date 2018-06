المتوسط:

زار عميد بلدية طبرق، الناجي مازق، برفقة مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالي، ومدير مكتب التوجيه المعنوي طبرق العقيد عادل الجراري، وعدد من الشخصيات العسكرية، جرحي الجيش الليبي المقاتل بمحاور مدينة درنة.

وخلال الزيارة، قام عميد البلدية ومدير عام المركز الطبي بتقديم الورود من جرحى الجيش، في الوقت الذي تمنوا فيه لهم الشفاء العاجل.

The post عميد طبرق يُقدم الورود لجرحى الجيش بالمركز الطبي للمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية