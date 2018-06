هل تدفع ليبيا ثمن منافسات إيطالية فرنسية؟

قال الرئيس السابق لغرفة العمليات الليبية الإيطالية لمكافحة الهجرة غير القانونية، العميد طارق شنبور، أن مُنافسات إيطالية فرنسية شرسة تجري حالياً على حساب الملف الليبي.

وأشار شنبور إلى أن اليمين المتطرف الإيطالي يُحاول بسط نفوذه على شمال ليبيا، في إشارة إلى مطالبة زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني، جورجيا ميلوني، بفرض حصار بحري على ليبيا، بالإضافة إلى تعهد وزيرُ الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، بترحيل دفعة من المهاجرين غير القانونيين من المتوقع أن تبلغ نصف مليون مُهاجر.

واعتبر العميد طارق هذه التحركات الإيطالية حول ملف الأزمة الليبية جاءت رداً على دور فرنسا في الملف الليبي، والذي برز بشكل ملحوظ مؤخراً، خاصة بعد لقاء باريس الذي جمع، لأول مرة، كافة أطراف النزاع الليبي على طاولة واحدة وجهاً لوجه.

وأوضح شنبور خلال تصريحات أدلى بها لـ”ضد الإرهاب” أن ليبيا ضحية أطراف خارجية دولية تحاول تعقيد الأزمة وإطالتها.

