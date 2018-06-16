الهلال الأحمر بإجدابيا يتسلّم 28 جثة من مركز رأس لانوف الطبي

تسلّم فريق الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي فرع إجدابيا، مساء أمس الجمعة، 28 جثة من المركز رأس لانوف الطبي في منطقة الهلال النفطي الليبي الذي يشهد اشتباكات مسلحة منذ يومين.

وأعلن فريق الطوارئ، عن تسليم هذه العدد من جثث إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف بمدينة إجدابيا، بحسب ما نشر الهلال الأحمر الليبي إجدابيا على صفحته في “فيسبوك” ليلة البارحة.

وكانت شبكة تلفزيون الصين الدولية، قد نقلت عن ضابط مسؤول، قوله: إن حصيلة الاشتباكات في منطقة الهلال النفطي الليبي خلال الـ48 ساعة الماضية بين قوات عملية الكرامة وحرس منشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران، بلغت 34 قتيلا.

أشار الضابط، إلى سقوط 14 قتيلا في صفوف قوات عملية الكرامة، ومقتل 20 شخصا من قوات جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى، بحسب ما نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية في تغريدة لها على “تويتر” اليوم السبت.

واندلعت فجر يوم الخميس الماضي، اشتباكات مسلحة قرب مينائي السدرة ورأس لانوف في الهلال النفطي الليبي بين جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى بقيادة إبراهيم الجضران من جهة، وقوات عملية الكرامة التي كانت تسيطر على الموانئ النفطية في الجهة المقابلة.

وأعلن آمر حرس المنشآت النفطية سابقا إبراهيم الجضران، الخميس، بدء العمليات العسكرية في منطقة الهلال النفطي، مؤكدا انتهاء تجهيز قوات حرس المنشآت النفطية والقوات المساندة من أبناء قبيلة المغاربة وقبائل التبو، إضافة إلى باقي أبناء قبائل منطقة الهلال النفطي، بهدف رفع الظلم وبسط الأمن في المنطقة، وفق قوله.

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، حالة القوة القاهرة ووقف عمليّات شحن النفط الخام من مينائي رأس لانوف والسدرة بمنطقة الهلال النفطي في ليبيا، ابتداء من يوم الخميس الماضي، بسبب الاشتباكات.

وقدّرت المؤسسة، في بيانها، خسائر الإنتاج النفطي بسبب اندلاع الاشتباكات المسلّحة في المنطقة الهلال النفطي، بأكثر من 240 ألف برميل، معلنة إجلاء موظّفيها من مينائي رأس لانوف والسدرة النفطيين، وذلك حفاظا على سلامتهم، كما أجّلت المؤسسة دخول ناقلة نفط كان من المفترض أن تصل اليوم إلى ميناء السدرة.

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