نقل جرحى ميليشا الجضران للعلاج في سرت ومصراتة

نقلت سيارات إسعاف وعربات مسلحة عشرات الجرحى والمصابين من ميليشيا الجضران التي سيطرت على منطقتي السدرة ورأس لانوف، إلى مدينة مصراتة بحسب مراسل بوابة افريقيا الإخبارية.

وذكر مراسل البوابة في سرت، نقلا عن مصدر طبي، أن أكثر من 20 سيارة مسلحة من بينها سيارات إسعاف أوصلت عدد من الجرحى والمصابين من ميليشيا الجضران إلى مستشفى ابن سيناء بسرت، كما نقل عدد آخر إلى مصراتة لتلقي العلاج.

ووفقا للمصدر، فإن مستشفى رأس لانوف يفتقر للخدمات الطبية والعلاجية للجرحى وخالى من العناصر الطبية بعد هجوم الميليشات التي يقودها ابراهيم الجضران على المنطقة وسيطرته عليها.

وحاول أمس الجمعة أفراد من البحث الجنائي الذين ترتبط قيادتهم بسرايا الدفاع عن بنغازي اختطاف عنصرين من الجيش الليبي يتلقون العلاج في مستشفى ابن سيناء، لكن الكتيبة 604 منعتهم من ذلك.

وعقب الحادثة أعلنت قوة حماية سرت منع الجرحى والمصابين في الاشتباكات بمنطقة الهلال النفطي من دخول سرت والعلاج في مستشفى المدينة حفاظا على سلامة الجرحى من اي أعمال انتقامية.

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