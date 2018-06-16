اشتعال النيران في خزان وقود برأس لانوف

أعلنت وحدة النقليات رأس لانوف بشركة الهروج للعمليات النفطية عن اشتعال النيران في الخزان رقم 12.

وبينت الوحدة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” انه “تم تقييم الضرر ويجري العمل علي التنسيق مع شركة رأس ﻻنوف للعمل علي إخماد النيران”.

وكانت الوحدة أعلنت إغلاق لمدخل ميناء الهروج النفطي بالكامل بحواجز خرسانية معلنة حالة القوة القاهرة علي ميناء الهروج للعمليات النفطية وميناء السدرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت مجموعات مسلحة يقودها رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم جضران، شنت هجوم مباغت على مينائي رأس لانوف والسدرة صباح يوم الخميس.

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