مؤسسة النفط تطالب ميليشيات الجضران بالخروج من المواقع النفطية

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط ميليشيات ابراهيم الجضران بالخروج من مدينتي السدرة ورأس لانوف في منطقة الهلال النفطي دون قيد أو شرط.

وحذرت المؤسسة في بيان اصدرته اليوم السبت، من حدوث كارثة بيئية وأضرار جسيمة في البنية التحتية للقطاع النفطي، مشيرة إلى أن الخزان رقم 12 احد خزانات شركة الهروج تعرض لأضرار جسيمة نتيجة هجوم ميليشيات الجظران على المنطقة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن استمرار وجود ميليشيات الجضران في المواقع النفطية سيتسبب في كارثة بيئية ودمار في البنية التحتية وسيكون لها أثر هائل على القطاع النفطي والاقتصاد الوطني.

ودعا البيان، جميع الجهات إلى عدم استخدام قطاع النفط والمؤسسة الوطنية للنفط ومنشآتها في اللعبة السياسية وابقائها بعيدا عن النزاعات، مناشدة الجميع بإدانة الأعمال التي تتسبب في سفك دماء الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية