المتوسط:

أعلنَ فريق الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي فرع مدينة أجدابيا، مساء أمس الجمعة، أنه تسلّم 28 جثة من المركز راس لانوف الطبي في منطقة الهلال النفطي الليبي، الذي تشهد اشتباكات مُسلحة منذ يومين.

وأشار فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي، إلى أنَّه تمَّ تسليم هذه الأعداد من الجثث إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف بمدينة إجدابيا، وذلك بحسب ما نشر الهلال الأحمر الليبي إجدابيا على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

The post مستشفى بـ أجدابيا يستلم 28 جثة جراء اشتباكات «الهلال النفطي» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية