مجلس النواب الليبي يهنئ الشعب الليبي بحلول عيد الفطر المبارك

طبرق 16 يونيو 2018 (وال)- يتقدم مجلس النواب رئاسـة وأعضـاء إلـى الشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية، بخالـص التهانــي وأطيــب الأمنيــات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعادهُ الله على الشعب والأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات .

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “داعين الله في هذه المناسبــــــة المباركة؛ أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بانقضاء شهر الرحمة والمغفرة شهر رمضان المُعظم، وأن يمن الله على بلادنا وشعبنا بالأمن والاستقرار والخير والرخاء، وأن يحفظ الله بلادنا بلداً أمناً مستقراً يسُودهُ الصفح والتسامح والسلام” . (وال- طبرق) ر ت

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