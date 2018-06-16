إصابة أحد خزانات راس لانوف بأضرار جسيمة نتيجة الهجوم المسلح

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط إصابة الخزان رقم 12، بخزانات شركة الهروج برأس لانوف بأضرار جسيمة نتيجة للهجوم المسلح على مينائي راس لانوف والسدرة.

وحذرت المؤسسة في بيان لها من كارثة بيئية وأضرار جسيمة للبنية التحتية للقطاع النفطي، مطالبة من وصفتهم بميليشيات إبراهيم الجضران ومن معه بالخروج الفوري المباشر، ومن دون أي قيد أو شرط لتفادي هذه الكارثة، مشيرة إلى أن هذه المنشآت هي ملك للشعب الليبي وتمثل قوت ومستقبل جميع الليبيين.

المؤسسة دعت أيضا جميع الجهات إلى عدم استخدام قطاع النفط ومنشآته في اللعبة السياسية، وإلى إبقائه بعيدا عن جميع النزاعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا