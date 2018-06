«صحة المؤقتة»: تشكيل لجنة طوارئ بمستشفى «المقريف أجدابيا»

المتوسط:

أصدر المدير العام لمستشفى الشهيد امحمد المقريف بأجدابيا، تعليماته للمدير المساعد بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة للطواري بالمستشفى على وجه السرعة للوقوف على الاحتياجات الطارئة وتوفير الخدمات لجرحى الجيش والإسراع في إتمام إجراءات الشهداء وبذلك بالتنسيق مع مسؤول مكتب الجرحى بالمستشفى، نظرا للظروف الحالية الطارئة بالهلال النفطي، وذلك وفقًا لما أعلنته إدارة الإعلام بوزارة صحة المؤقتة.

وتتكون لجنة الطوارئ من عمر سعيد البكوش مديرًا، إبراهيم محمود القذافي ومحمد فرج إبراهيم وانس ادريس اقويطيين وعبد الرزاق عبد الكريم ادويك والفاخرة رمضان أحفيظة وعبد الباسط محمد جاد الله وعلي عبد السلام مصباح وصلاح حمد عمر

