سلاح الجو يستهدف جماعات إرهابية حاولت التقدم باتجاه مدينة البريقة

استهدفت مقاتلات سلاح الجو الليبي اليوم مجموعات إرهابية حاولت التقدم إلى مدينة البريقة من جهة الجنوب، حسبما أفاد مصدر عسكري لقناة ليبيا.

هذا وكان الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة شن أمس غارات مكثفة على تجمعات الإرهابيين بالقرب من الهلال النفطي، والتي تتكون من مجموعات متطرفة وعصابات تتبع المعارضة التشادية.

وبحسب شعبة الإعلام الحربي، طالت الضربات الجوية أرتال الإمداد والتعزيزات التي حاولت المجموعات الإرهابية استقدامها إلى مناطق الهلال، ما أدى إلى تدمير تلك الأرتال وسقوط العديد من الإرهابيين بين قتلى ومصابين .

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