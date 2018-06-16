ضبط تمثالين أثريين معدين للتهريب بالمنطقة الأثرية

أحبطت في مدينة شحات محاولة لسرقة تمثالين أثريين عقب ورود معلومات عن أشخاص يقومون بحفريات في المنطقة الأثرية بالمدينة.

وقال مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن المدينة في خبر نشره عبر صفحته على موقع الفيسبوك، إن وحدة التحريات التابعة للمركز ضبطت التمثالين الجنائزيين اللذين يرجع تاريخهما إلى العصر الإغريقي بالقرن الثالث قبل الميلاد من إحدى الحفريات.

من جهته أكد رئيس وحدة التحقيق والتحري بمركز شرطة شحات الرائد ابراهيم رمضان أن الثماثيل المضبوطة كانت في وضعية تجهيز لنقلها إلى مكان آخر، مشيرا إلى أنها وجدت في منطقة تحتوي على حفريات ليست كاملة.

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