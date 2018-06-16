المجلس الوزاري الأوروبي يفرض عقوبات على ستة أشخاص من مهربي البشر العاملين في ليبيا

قرر المجلس الوزاري الأوروبي اليوم فرض عقوبات على ستة أشخاص من مهربي البشر العاملين في ليبيا، وذلك تماشيا مع قرار الأمم المتحدة حول ذات الموضوع في السابع من الشهر الجاري.

وشمل القرار تجميد أصول أموال المهربين ومنعهم من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيث يولي الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة لملاحقة مهربي البشر والمتاجرين بالمهاجرين، وذلك في إطار سياسته الشاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير القانونية.

وأشار البيان الى أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الأمم المتحدة عقوبات على مهربي بشر، حيث “تم التوصل إلى هذا القرار داخل الأمم المتحدة بفضل جهود منسقة قامت بها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”، بحسب البيان.

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