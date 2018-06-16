إيطاليا تدعو إلى إنشاء مراكز حماية أوروبية للمهاجرين في بلدان المنشأ أو العبور

أكد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي أمس على ضرورة إنشاء مراكز حماية أوروبية للمهاجرين غير القانونيين في بلدان المنشأ أو العبور.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، قال إنهم بحاجة إلى إنشاء هذه المراكز من أجل استباق وتسريع إجراءات تحديد الهوية وطلبات اللجوء للمهاجرين، مقترحا إجراء تغيير جذري في الأسلوب، وتعزيز العلاقة مع بلدان منشأ وعبور المهاجرين على المستوى الأوروبي، لتجنب رحلات الموت.

وأشار رئيس الحكومة الإيطالية إلى أن هذا النهج الجديد يجب أن يركز على حماية حقوق الإنسان الأساسية وتكثيف مكافحة جميع المضاربين الذين يجنون فوائد اقتصادية هائلة من تجارة الرق اللا إنسانية.

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