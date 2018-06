«المؤسسة الوطنية» تُحذر من كارثة بيئية في «الهلال النفطي»

المتوسط:

أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط»، إصابة الخزان رقم 12 بخزانات شركة الهروج برأس لانوف بأضرار جسيمة نتيجة للهجوم المسلح في مينائي راس لانوف والسدرة.

وطالبت «الوطنية للنفط»، ميليشيات إبراهيم الجضران ومن معه بالخروج الفوري المباشر دون أي قيد أو شرط لتفادي كارثة بيئية ودمار للبنية التحتية التي سيكون لها أثر هائل على القطاع النفطي وعلى الاقتصاد الوطني.

ودعت «الوطنية للنفط»، جميع الجهات إلى عدم استخدام قطاع النفط والمؤسسة الوطنية للنفط والمنشآت النفطية في «اللعبة السياسية» وإبقائها بعيدًا عن جميع النزاعات.

كما طالبت «الوطنية للنفط»، جميع الجهات بإدانة الأعمال التي تهدد حياة أو تتسبب في سفك دماء الليبيين، وأنَّ هذه المنشآت هي ملك الشعب الليبي وتمثل قوت ومستقبل الليبيين.

