الوطنية للنفط تحذر من كارثة بيئية

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من كارثة بيئية وأضرار جسيمة للبنية التحتية كما أكدت المؤسسة على إصابة الخزان رقم 12 بخزانات شركة الهروج برأس لانوف بأضرار جسيمة نتيجة للهجوم المسلح في مينائي راس لانوف والسدرة.

هذا طالبت من ميليشيات ابراهيم الجضران ومن معه بالخروج الفوري المباشر دون أي قيد أو شرط لتفادي كارثة بيئية ودمار للبنية التحتية سيكون لها أثر هائل على القطاع النفطي وعلى الاقتصاد الوطني

كما دعت المؤسسة جميع الجهات إلى عدم استخدام قطاع النفط و المؤسسة الوطنية للنفط والمنشآت النفطية في اللعبة السياسية وإبقائها بعيداً عن جميع النزاعات مطالبة من جميع الجهات بإدانة الأعمال التي تهدد او تتسبب بسفك دماء الليبيين ،مؤكدا على أن هذه المنشآت هي ملك الشعب الليبي وتمثل قوت ومستقبل الليبيين.

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