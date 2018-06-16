الاتحاد العام لعمال النفط والغاز يدين الهجوم المسلح على الهلال النفطي

أصدر الاتحاد العام لعمال النفط والغاز بيانا أدان فيه الأعمال الارهابية التي قامت بها مجموعة مسلحة بقيادة إبراهيم الجضران، ومحاولة السيطرة على الهلال النفطي.

ودعا الاتحاد العام كافة المواطنين والجهات الخاصة والعامة بتحمل مسؤولياتهم المتمثلة في دعم ومساندة حرس المنشآت النفطية والجيش الليبي في حماية المواقع النفطية، حتى لا تتمكن الجماعات الارهابية من الاستمرار في تدمير مقدرات الشعب الليبي، ما سيترتب عليه إغلاق جميع الموانئ والحقول.

وثمن الاتحاد المجهودات الجبارة التي يقوم بها جنود القوات المسلحة وحرس المنشآت النفطية لتأمين الحقول والموانئ النفطية بكامل التراب الليبي مؤكدا دعمه لمجلس النواب والمؤسسة الوطنية للنفط.

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