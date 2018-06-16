البعثة الأممية تدين الهجوم على الهلال النفطي

أخبار ليبيا 24

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا في بيان لها الهجوم على مينائي تصدير النفط في راس لانوف والسدرة.

وقالت البعثة في بيانها إن هذا التصعيد ”الخطير” في منطقة الهلال النفطي يعرض اقتصاد ليبيا للخطر ويهدد بإشعال مواجهة واسعة النطاق في البلاد.

وشددت في ختام بيانها على ضرورة إعادة الهدوء بشكل فوري في المنطقة، وأن تبقى الأولوية لوحدة ليبيا.

يأتي بيان البعثة بعد هجوم شنته قوة يتزعمها آمر حرس المنشآت النفطية الوسطى السابق إبراهيم جضران والذي توعد في مقطع فيديو مصور بالحرب بالقول أنه أنهى تجهيزات قواته لما أسماه الظلم عن أهالي منطقة الهلال النفطي.

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