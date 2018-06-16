مكتب الشؤون الاجتماعية يسلم شحنة كبيرة من المساعدات لجمعية الهلال الأحمر بدرنة

قال مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بدرنة التابع للحكومة المؤقتة محمد رزق، إن كمية كبيرة من السلع التموينية والسلات الغذائية وصلت إلى مركز إيواء النازحين في المدينة.

وأكد رزق في تصريح لقناة ليبيا أن عدد الأسر المتواجدة داخل مراكز الإيواء داخل مدينة درنة وضواحيها يقدر بألف أسرة بحسب الكشوفات، مشيرا إلى أن العمل جار على تحضير كشوفات أخرى لحصر النازحين المتواجدين في التجمعات السكنية لإيصال المعونات لهم وتوحيد منظومة التوزيع.

وأضاف مدير مكتب الشؤون الاجتماعية درنة أن استلام شحنة المساعدات من قبل جمعية الهلال الأحمر بالمدينة جاء عقب توصيات من عميد بلدية المدينة المستشار عبدالمنعم الغيثي، بإشراف مباشر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومةش المؤقتة، لتوفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل نقص السيولة المالية وتخفيف أعباء ومشاق التنقل والسفر على المواطنين.

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