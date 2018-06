المتوسط:

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ادانتها لأعمال العنف التي تدور في منطقة الهلال النفطي.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالوقف الفوري لأعمال العنف والهجوم المسلح على المنشآت النفطية، مؤكدة إن هذه الاعتداءات تعرض مقدرات وثروات الشعب الليبي للخطر والتدمير.

وأوضحت اللجنة، ” أن هذا الهجوم يعرض السلم الاجتماعي في البلاد إلى خطر، ويهدد بحرب أهلية تنذر بخطر التقسيم في البلاد، وتعرض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية إلى خطر”.

وطالبت الوطنية لحقوق الإنسان لجنة العقوبات الدولية في مجلس الأمن بفرض عقوبات على الجضران وملاحقته، بناء على القرارين رقمي 2174، 2259.

The post “الوطنية لحقوق الإنسان” تطالب مجلس الأمن بفرض على عقوبات على ” الجضران” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية