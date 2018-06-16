عمال النفط يدعون إلى محاسبة من يهددون العاملين بالقطاع

دان الاتحاد العام لعمال النفط والغاز الإعمال الإرهابية التي قامت بها مجموعة مسلحة بقيادة إبراهيم الجضران من محاولة سيطرته على الهلال النفطي.

وثمن الاتحاد في بيان له المجهودات التي “يقوم بها جنود القوات المسلحة وحرس المنشآت النفطية لتأمين الحقول والموانئ بكافة الأراضي الليبية” مؤكدا دعمه لمجلس النواب والمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله” داعيا كافة العاملين بقطاع النفط والغاز إلى الأخذ في الاعتبار المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا”.

وطالب الاتحاد “الهلال الأحمر الليبي بضرورة فتح ممر امن للمواطنين المتواجدين في هذه المواقع النفطية المحاصرة من قبل المجموعات الإرهابية خصوصا وان هذه المجموعات الإرهابية تحتجز الموظفين وعائلاتهم لوضعهم كدروع بشرية وما تبعها من الخروج إلى مناطق آمنة”.

ودعا الاتحاد المؤسسة الوطنية للنفط إلى “مقاضاة كل الأفراد الذين يهددون العاملين في القطاع أو الجماعات السياسية التي تحاول الاستيلاء على المؤسسة الوطنية للنفط واستغلال المنشآت النفطية في ليبيا وفرض الحصار على عمليات الإنتاج لافتا إلى أن مثل هذه الأفعال لا تمت إلى الوطنية بصلة بل هي جرائم حرب ويتوجب على كل الليبيين وأفراد المجتمع الدولي إدارتها بشدة”.

ودعا الاتحاد “المواطنين والجهات الخاصة والعامة لتحمل مسؤولياتهم والمتمثلة في دعم ومساندة حرس المنشآت النفطية والجيش الليبي في الحماية وتكثيف الدوريات في جميع المواقع النفطية حتى لا تتمكن المليشيات الإرهابية من الاستمرار في تدمير مقدرات الشعب الليبي الأمر الذي سيترتب عليه إغلاق جميع الموانئ والحقول والذي بدوره سيؤدي إلى عجز تام في الإيرادات المالية للدولة وتأثيراتها المباشرة على حياة جميع الليبيين متمثلة في الوقف التام للمرتبات وانقطاع التيار الكهربائي والغاز والمحروقات وغيرها من اثار سلبية أخرى” .

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