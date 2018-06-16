شهداء الزاوية تفقد أربع من رجالها في اشتباكات الهلال النفطي

أخبار ليبيا 24-خاص

قال مسؤول مكتب الاعلام بكتيبة شهداء الزاوية المجحفلة، محمد الزوي، أن الكتيبة فقدت أربع شهداء في اشتباكات الهلال النفطي منذ اندلاعها يوم الخميس الماضي.

وبين الزوي أن الكتيبة خسرت كل من إسماعيل محمد احمد ، عبد الرحيم محمد إبراهيم الامين، إبراهيم حمد فرج الفرجانى وعطية عبد القادر على.

وعلى الصعيد الميداني استهدفت طائرات سلاح الجو الليبي استهدف، الجمعة، تمركزات للمجموعات المهاجمة بمشروع رأس لانوف الزراعي، وقرب بلدة بن جواد شرق سرت، بالإضافة إلى عدة غارات جوية بمواقع متفرقة بمنطقة الهلال النفطي اليومين الماضيين.

كما توجهت تعزيزات عسكرية قادمة من جهة الشرق إلى منطقة الهلال النفطي فيما يبدو لخوض جولة ثانية من المواجهات مع المجموعات الغازية.

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