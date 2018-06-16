50 مليار قيمة مشاريع ليبيا المتوقفة

يرى كثير من الليبيون في مدنهم المشاريع المتوقفة، لكن لا حديث صريح من أي جهات حول موعد استئنافها، أو قيمة هذه المشاريع.

تفاجئ الأرقام كل المتابعين للقيمة الضخمة لهذه المشاريع، والتي تقدر بأكثر من 50 مليار دينار ليبي.

ويبلغ عدد المشاريع غير المنجزة قرابة 1752 مشروع، لم تتعد نسبة الإنجاز فيها 50%.

وتتنوع هذه المشاريع فمنها 208 مشروع مخصص لبناء وحدات سكنية بقيمة 22ملير دينار، و401 مشروع لصالح وزارة التربية والتعليم بتكلفة 593 مليون دينار.

وليس التوقف وحده ما يسبب إرهاقا للدولة الليبية، بل رفعت عدة شركات قضايا بسبب الخسائر التي لحقت بها، نتيجة تأخير مشاريعها وتعطيل معداتها في ليبيا، وهو الأمر الذي يكلف الخزينة العامة أيضاً العديد من الخسائر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية