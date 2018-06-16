الوطنية للنفط تحذر من كارثة بيئية جراء اشتعال النار بخزانات نفط شرق ليبيا

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت من وقوع كارثة بيئية بعد إصابة الخزان رقم 12 بخزانات شركة الهروج برأس لانوف بأضرار جسيمة نتيجة للهجوم المسلح على مينائي راس لانوف والسدرة، شرق ليبيا.

وطالبت المؤسسة في بيان لها قوات آمر حرس المنشآت النفطية السابق ابراهيم الجضران بالخروج الفوري المباشر دون أي قيد أو شرط لتفادي ودمار للبنية التحتية والتي سيكون لها أثر هائل على القطاع النفطي وعلى الاقتصاد الوطني.

ودعت المؤسسة جميع الجهات إلى عدم استخدام قطاع النفط و المؤسسة الوطنية للنفط والمنشآت النفطية في اللعبة السياسية وإبقائها بعيداً عن جميع النزاعات.

وجددت الوطنية للنفط دعوتها إلى جميع الجهات بإدانة الأعمال التي تهدد حياة أو تتسبب بسفك دماء الليبيين، مؤكدة أن هذه المنشآت هي ملك الشعب الليبي وتمثل قوت ومستقبل الليبيين.

وجاء ذلك عقب هجوم شنته قوات حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى على الهلال النفطي شرق ليبيا، للسيطرة عليه وإخراج قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منه.

من جانب آخر تسلّم فريق الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي فرع إجدابيا، مساء أمس الجمعة، 28 جثة من المركز رأس لانوف الطبي في منطقة الهلال النفطي الليبي الذي يشهد اشتباكات مسلحة منذ يومين.

وأعلن فريق الطوارئ، عن تسليم هذه العدد من جثث إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف بمدينة إجدابيا، بحسب ما نشر الهلال الأحمر الليبي إجدابيا على صفحته في فيسبوك ليلة البارحة.

وكانت شبكة تلفزيون الصين الدولية، قد نقلت عن ضابط مسؤول، قوله: إن حصيلة الاشتباكات في منطقة الهلال النفطي الليبي خلال الـ48 ساعة الماضية بين قوات عملية الكرامة وحرس منشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران، بلغت 34 قتيلا.

وأشار الضابط، إلى سقوط 14 قتيلا في صفوف قوات عملية الكرامة، ومقتل 20 شخصا من قوات جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى، بحسب ما نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية في تغريدة لها على “تويتر” اليوم السبت.

واندلعت فجر يوم الخميس الماضي، اشتباكات مسلحة قرب مينائي السدرة ورأس لانوف في الهلال النفطي الليبي بين جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى بقيادة إبراهيم الجضران من جهة، وقوات عملية الكرامة التي كانت تسيطر على الموانئ النفطية في الجهة المقابلة.

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