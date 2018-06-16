خبر عاجل: بن قمو في طريقه إلى الرجمة

أخبار ليبيا 24-حصري

علمت أخبار ليبيا 24 من مصادر عسكرية موثوقة أن كتيبة طارق بن زياد ألقت القبض عشية اليوم السبت على زعيم جماعة أنصار الشريعة في درنة الإرهابي سفيان بن قمو في محور شيحة الشرقية بمدينة درنة.

وقالت المصادر أنه تم نقل بن قمو على وجه السرعة إلى مقر القيادة العامة للجيش الليبي في منطقة الرجمة للتحقيق معه.

وقد ظل سفيان بن قمو لسنوات ما بعد ثورة فبراير أشهر وجوه الإرهاب في المدينة وأكثرها غموضاً.

وولد في 26 يونيو 1959 في درنة وعمل سابقاً في إحدى شركات بن لادن قبل أن يسجن في غوانتانامو في 2007 إلى أن تم تسليمه إلى ليبيا التي أفرجت عنه في 2008.

بن قمو أو “القوما” كما يسميه أهل درنة متزوج من 3 سيدات واحدة أفغانية واثنتان ليبيات من مدينة درنة .

فقد ابنه إبراهيم في نوفمبر 2015 جراء معارك دارت بمحور الفتائح بين ما يعرف بـ«شورى مجاهدي درنة» من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى.

يتهم بمشاركته في الهجوم على القنصلية الأمريكية في سبتمبر 2012 والتي قتل فيها السفير الأمريكي كريس ستيفنز ومعه ثلاثة أمريكيين .

راجت في 8 يوليو 2014 أنباء غير صحيحة عن قيام قوات من المارينز الأمريكي، باعتقاله وترحيلة إلى واشنطن، للتحقيق معه في مقتل السفير الأمريكي.

وتوضح المصادر أنه ورغم انتمائه لأنصار الشريعة فإنه في حالة وفاق حالياً مع بوسليم وتوحدهم معاداة الجيش.

أقام بن قمو قبل القبض عليه مع أسرته في حي لميس أو (حي السيدة خديجة) الذي هجره أغلب سكانه لتهالك مساكنه الخشبية القريبة من البحر وغير البعيدة عن المعارك الدائرة بين الجيش والإرهابيين .

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