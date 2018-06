المتوسط:

كشفت مصادر عن انفجار خزان للنفط في حقل الفيبا بعد عجز رجال الإطفاء عن السيطرة على الحريق.

وكانت شعبة الإعلام الحربي قد كشفت عن محاولة سرايا إرهاب بنغازي التوغل داخل الهلال النفطي مما تسبب في إشعال خزان للنفط بحقل الفيبا التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية قبل أن يتم دحرها من قبل قواتنا المسلحة واستهداف الفارين منهم من خلال سلاح الجو الليبي.

وأوضحت الشعبة في منشور لها الخميس الماضي على صفحتها بالفيس بوك، أن هذه العمليات الجبانة ما هي إلا لتخيف وطأة نيراننا على الإرهابيين في درنة التي بات تحريرها قاب قوسين أو أدنى.

The post انفجار خزان نفط في حقل الفيبا في “الهلال النفطي” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية