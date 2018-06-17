سلاح الجو يستهدف سيارة محملة بالذخيرة قرب ميناء السدرة

أكدت مصادر مطلعة أن طائرات سلاح الجو التابعة للجيش استهدفت سيارة تابعة لكتيبة شهداء الزاوية الـ21 في منطقة مطراثين بالقرب من ميناء السدرة.

وبينت المصادر أن السيارة كانت تحت سيطرة العصابات التشادية وكانت ممتلئة بالذخيرة مشيرة إلى أن القصف أدى لتناثر الذخائر وسقوطها على منزل لعائلة الككلي في المنطقة السكنية ما أدى إلى مقتل امرأتين

وأوضحت المصادر أن سلاح الجو يواصل شن غارات جوية عنيفة تستهدف سرايا الدفاع ببنغازي في محيط راس لانوف والسدره مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات تسمع بوضوح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية