ماذا قالت غرفة عمليات اجدابيا بشأن تحرير الموانئ النفطية ؟

أكد آمر غرفة عمليات اجدابيا العميد فوزي المنصوري أن قوات الجيش قادرة على حل المشكلة التي تواجه منطقة الهلال النفطي خلال أيام.

وقال المنصوري في تسجيل مصور تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية أن الأمر لا يحتاج إلا إلى إعداد الخطط العسكرية لتحرير الموانئ النفطية مجددا من العصابات المارقة التي استعانت بجميع الأطياف من عناصر غير ليبية “افريقية” وعناصر متطرفة تنتمي لتنظيم داعش بهدف قتل الليبيين وحرق قوتهم

وطمأن المنصوري الشعب الليبي بأنه سيرى خلال الأيام القادمة ما يسره بخسارة الجماعات المتطرفة بفضل القوات المسلحة والقوات المساندة.

وأشار المنصوري إلى أن مدينة اجدابيا على أتم الاستعداد لمساندة القوات المسلحة لتحرير الموانئ النفطية مؤكدا أنها (اجدابيا) تنعم بالأمن وقوات الجيش ووزارة الداخلية قائمة بواجبها على أكمل وجه.

مجموعات مسلحة يقودها رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم جضران، شنت هجوم مباغت على مينائي رأس لانوف والسدرة صباح يوم الخميس.

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