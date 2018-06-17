الجيش يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المتطرفين برأس لانوف

أكدت غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى ان مقاتلات سلاح الجو تشن مقاتلات غارات على مواقع وتجمعات الجماعات الإرهابية في منطقة العمليات العسكرية من رأس الانوف حتى مشارف مدينة سرت.

ونقل الناطق باسم قوات الجيش العميد محمد المسماري عبر صفحته بموقع “فيسبوك” عن الغرفة دعوتها كافة المواطنين القاطنين في المنطقة إلى عدم الاقتراب من مواقع العدو وتجمعاته ومواقع الذخائر والمعدات والآليات المسلحة.

وأعلن آمر غرفة العمليات المنطقي الوسطي المقدم الشريف العوامي المواطنين بدء عمليات القوات الجوية بشكل رسمي لتحرير الموانئ النفطية.

ودعا العوامي في تصريحات إعلامية المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن المشبوهة التي تتحصن بها الجماعات الإرهابية.

وأكد العوامي أن قوات الجيش استهدفت مخزن للذخيرة في محيط مدينة راس لانوف.

من جانبها قالت مصادر مطلعة أن سلاح الجو شن 6 ضربات متتالية على الجماعات المتطرفة بمنطقة السدرة استهدف المجموعات المتطرفة المتمركزة في الموانىء النفطية

وكانت مجموعات مسلحة يقودها رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم جضران، شنت هجوم مباغت على مينائي رأس لانوف والسدرة صباح يوم الخميس.

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