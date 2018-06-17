معلناً إنطلاق عملية جوية كبرى .. سلاح الجو يوجه نداء لسكان المنطقة الممتدة من رأس لانوف إلى سرت

ليبيا – أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية فى المنطقة الوسطى بامرة المقدم شريف العوامي إنطلاق عملية جوية كبرى تهدف لاستعادة منطقة الهلال النفطي من قوات جضران والمتحالفين معها من سرايا الدفاع عن بنغازي والمعارضة التشادية .

فى وإيجاز صحفي تلقته منها المرصد ، اعلنت الغرفة ان مقاتلات القوات الجوية باشرت فى شن غارات على مواقع وتجمعات العدو الارهابية في منطقة العمليات العسكرية من رأس الانوف حتى مشارف مدينة سرت ،

وأهابت الغرفة بكافة المواطنيين القاطنين في المنطقة عدم الاقتراب من مواقع القوات المستهدفة وتجمعاتهم ومواقع الذخائر والمعدات والآليات المسلحة وذلك حفاظاً على سلامتهم .

وأكد شهود عيان من منطقة خليج السدرة ان دوي انفجارات عنيفة هزت المنطقة منذ مابعد منتصف الليل ناجمة عن مباشرة سلاح الجو استهداف قوات جضران والمتحالفين معها .

المرصد – متابعات

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