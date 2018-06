السلاح الجوي الليبي يقصف الجماعات الإرهابية بمحيط السدرة ورأس لانوف

المتوسط:

أكد مصدر مسئول، أن هناك عمليات قصف تابعة للسلاح الجو الليبي في محيط السدرة ورأس لانوف.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لصحيفة التوسط، أن القصف يستهدف المجموعات الإرهابية والمعارضة التشادية وسرايا دفاع بنغازي الذي يقودها إبراهيم الجضران.

وكان قد شن مجموعات الجضران هجومًا الهلال النفطي، ما أسفر ‘ن خسائر بشرية ومادية تقدر بأكثر من 880 مليون دولار شهريا بحسب مؤسسة الوطنية للنفط.

