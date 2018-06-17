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الكشف عن برنامج فرق اطفاء راس لانوف للسيطرة على حريق خزان الهروج

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز أن فرق الاطفاء بالشركة  لا زالت في حالة استنفارلمكافحة حريق الخزان 12 من خزانات شركة الهروج ، وصرح المكتب الاعلامي لشركة راس لانوف أن  المختصين في مكافحة الحريق يعملون وفق برنامج  من النقاط التالية  :

 الظروف المناخية  ، حيث اتجاه الرياح هي ملائمة جدا للنتائج الايجابية المتوقعة من قبل مختصو الاطفاء  و استبعاد عملية تحويل محتوى الخزان 12 الى اي من الخزانات الاخرى وذلك لان نسبة المخاطرة اكبر من النتائج المرجوة و  العمل على حماية الخزانات الاخرى  و  الاستمرار في مكافحة الحريق من قبل مستخدمي الاطفاء في حالة توفر مصدر دائم للمياه .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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