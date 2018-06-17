الكشف عن برنامج فرق اطفاء راس لانوف للسيطرة على حريق خزان الهروج

اعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز أن فرق الاطفاء بالشركة لا زالت في حالة استنفارلمكافحة حريق الخزان 12 من خزانات شركة الهروج ، وصرح المكتب الاعلامي لشركة راس لانوف أن المختصين في مكافحة الحريق يعملون وفق برنامج من النقاط التالية :

الظروف المناخية ، حيث اتجاه الرياح هي ملائمة جدا للنتائج الايجابية المتوقعة من قبل مختصو الاطفاء و استبعاد عملية تحويل محتوى الخزان 12 الى اي من الخزانات الاخرى وذلك لان نسبة المخاطرة اكبر من النتائج المرجوة و العمل على حماية الخزانات الاخرى و الاستمرار في مكافحة الحريق من قبل مستخدمي الاطفاء في حالة توفر مصدر دائم للمياه .

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