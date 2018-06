المتوسط:

أكد آمر غرفة عمليات اجدابيا العميد فوزي المنصوري، أن مجموعات “جضران” التي شنت هجومًا مسلحًا على الهلال النفطي الخميس الماضي، استعانت بجميع الأطياف من عناصر غير ليبية “افريقية” وعناصر متطرفة تنتمي لتنظيم داعش لقتل الليبيين وحرق قوتهم.

وأوضح “المنصوري”، في تصريحات متلفزة، أن قوات الجيش قادرة على حل المشكلة التي تواجه منطقة الهلال النفطي خلال أيام عن طريق إعداد الخطط العسكرية لتحرير الموانئ النفطية.

وطمأن آمر غرفة عمليات اجدابيا، الشعب الليبي بأن الجماعات المتطرفة ستأخذ جزائها خلال الأيام القادمة على يد القوات المسلحة والقوات المساندة، مشيرًا إلى أن مدينة اجدابيا على أتم الاستعداد لمساندة القوات المسلحة لتحرير الموانئ النفطية.

The post آمر “عمليات اجدابيا”: “جضران” استعان بـ”داعش” لقتل الليبيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية