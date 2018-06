المتوسط:

حذرت غرفة عمليات القوات الجوية، اليوم الأحد، المواطنين القاطنين في منطقة راس لانوف إلى مدينة سرت بعدم الاقتراب من مواقع العدو وتجمعات الإرهابيين.

وشددت الغرفة، غبر صفحتها على فيسبوك، على ضرورة عدم التواجد أممام مواقع الذخائر والمعدات والآليات المسلحة، مشيرة إلى أن مقاتلات القوات الجوية تستهدف تجمعات العدو الإرهابية في منطقة العمليات العسكرية.

