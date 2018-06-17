تشكيل لجنة طوارئ بمستشفى الشهيد امحمد المقريف

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر المدير العام لمستشفى امحمد المقريف باجدابيا، تعليماته للمدير المساعد بالإسراع في تشكيل لجنة للطوارئ بالمستشفى على وجه السرعة للوقوف على الاحتياجات الطارئة نظرا للظروف الحالية الطارئة بالهلال النفطي.

وشدد مدير المستشفى في خطاب له، على أن مهمة لجنة الطوارئ، توفير الخدمات لجرحى الجيش والإسراع بإتمام إجراءات الشهداء وبذلك بالتنسيق مع مسؤول مكتب الجرحى بالمستشفى.

وتتكون اللجنة من عمر سعيد البكوش مديرا وعضوية كل من: ابراهيم محمود القذافي ، محمد فرج ابراهيم ، أنس ادريس اقويطيين ، عبدالرزاق عبدالكريم ادويك، الفاخرة رمضان أحفيظة، عبدالباسط محمد جادالله ، علي عبدالسلام مصباح ، صلاح حمد عمر.

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