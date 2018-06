مديرية أمن البريقة تبحث آليات دعم الجيش لتحرير الموانئ النفطية

المتوسط:

أجتمع مدير أمن منفذ البريقة البحري الجوي، مقدم ضيف الله امراجع، مع مدير مكتب جهاز المباحث العامة البريقة النفطي، لبحث آليات إعداد التقارير الأمنية المشتركة أولا بأول ومخاطبة الجهات المعنية حتى تكون دعما للقوات المسلحة في عملية تحرير الموانئ النفطية من الجماعات الإرهابية.

حضر الاجتماع الذي عقد في مديرية أمن البريقة، معاون مدير أمن منفذ البريقة البحري الجوي، ورئيس بوابة منفذ البريقة التجاري الصناعي، ورئيس مكتب الإتصالات والشؤون الفنية.

وناقش الاجتماع، الأوضاع الأمنية بالمنطقة وسبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين مديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي ومكتب جهاز المباحث العامة البريقة النفطي في جمع المعلومات حول أي عمليات أو تحركات مشبوهة بالمنطقة.

