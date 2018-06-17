هجوم مسلح في موانئ راس لانوف والسدرة الليبيين وتحذير من كارثة بيئية

القاهرة — سبوتنيك. وأعلنت المؤسسة في بيان نشر على موقعها على “تويتر”، ” إصابة الخزان رقم 12 بخزانات شركة الهروج برأس لانوف بأضرار جسيمة نتيجة للهجوم المسلح في مينائي راس لانوف والسدرة”.

وأضاف البيان أن المؤسسة “تطالب ميلشيات إبراهيم الجضران ومن معه بالخروج الفوري المباشر دون أي قيد أو شرط لتفادي كارثة بيئية ودمار للبنية التحتية سيكون لها أثر هائل على القطاع النفطي وعلى الاقتصاد الوطني”.

ودعت المؤسسة جميع الجهات إلى “عدم استخدام قطاع النفط و المؤسسة الوطنية للنفط والمنشآت النفطية في اللعبة السياسية وإبقائها بعيداً عن جميع النزاعات”، مطالبة كافة الجهات بـ”إدانة الأعمال التي تهدد حياة أو تتسبب بسفك دماء الليبيين”.

وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة الطوارئ ووقف عمليّات شحن النفط الخام من كلّ من مينائي رأس لانوف والسدرة، بدء من يوم الخميس الماضي، بعد قيام مجموعة مسلحة، بقيادة إبراهيم الجضران، بمهاجمة الميناءين، ممّا أدّى إلى إغلاقهما وإجلاء جميع الموظّفين كتدبير وقائي.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أكدت أن عمليات الإغلاق التي قادها “الجضران” في الماضي كلفت الدولة الليبية عشرات المليارات من الدولارات.