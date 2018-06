المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب، فتح الله حسين عبد الكريم السعيطي، أن القوات المسلحة قادرة على بسط يديها على كامل الهلال النفطي ورد عدوان الخارجين عن القانون بقيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر والحفاظ على أمن المواطن ودخله القومي.

وأضاف “السعيطي”، في بيان تحصلت المتوسط على نسخه منه، أنه في الوقت الذي يستبشر فيه الليبيين ملامح النصر على قوى الشر والإرهاب في أخر معقل لهم بمدينة درنة سعت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون إلي زعزعة الأمن والاستقرار بمنطقة الهلال النفطي من قبل الارهابي المدعوم من القاعدة وداعش المدعو إبراهيم جضران.

وأوضح عضو النواب، أن هذه الأفعال ماهي إلا محاولات لا هدف منها إلا لخلق الفوضى، وإجهاض مساعي الحوار بين الليبيين وأطالة أمد الأزمة السياسية والاقتصادية، مطمئنًا الشعب الليبي بإن الأمر سيعود إلى نصابه وهذا هو المعهود من المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى أن الحفاظ على الهلال النفطي هو حفاظ على الامن القومي بالبلاد وخاصة ونحن الان فى مرحلة تحتاد من الكافة الى انتهاج نهج الحوار والمصالحة الشاملة .

The post النائب فتح الله السعيطي: الجيش قادر على رد عدوان الخارجين عن القانون appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية