المتوسط

أقام المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة بمدينة سرت ملتقى للمعايدة لأبناء القبيلة بمنطقة أبو هادي، تخلله العديد من الفقرات الشعرية والكلمات الخطابية التي عبرت عن الحديث عن العيد وأهميته للتقارب والتحابب.

وتناول الملتقى الحديث عن مناقب القبيلة وتاريخها، وعلى الهامش تم تأسيس رابطة شباب قبيلة القذاذفة والتي من أهدافها فتح أفاق العمل الشبابي الوطني المنظم واستغلال الطاقات الشبابية الواعدة من أبناء القبيلة وتكريس دورها المحوري بالعمل الاجتماعي داخل القبيلة والعمل على التأسيس لانطلاق للمحيط الاجتماعي من أجل صالح القبيلة.

كما يهدف لوضع الخطط والبرامج العلمية من أجل المساهمة في فتح آفاق أمام أعضائها في الانخراط في العمل الاجتماعي الأهلي في صورة الأعمال التوعوية والاجتماعية والثقافية.

The post قبيلة القذاذفة بسرت تقيم ملتقى للمعايدة بمنطقة أبو هادي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية