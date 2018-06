المتوسط:

أعلن جهاز الحرس البلدي في طرابلس عن إقامة حفل معايدة للعاملين بالمراكز والوحدات والتقاط التابعة للجهاز في المدينة، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح غد الاثنين.

وأوضح جهاز الحرس البلدي في طرابلس، في بيان له اليوم الأحد، أنه أرسل تنويهًا إلى منتسبي المراكز والوحدات والنقاط التابعة له، بالفعالية، التي تقام بمقر إدارة الفرع الكائن بميدان الجزائر.

