آمر منفذ البريقة يبحث سبل التعاون مع مباحث البريقة لضبط الأمن

إلتقى مدير أمن منفذ البريقة البحري الجوي ضيف الله امراجع سالم، أمس السبت،مدير مكتب جهاز المباحث العامة البريقة النفطي، لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمنطقة وسبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين مديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي ومكتب جهاز المباحث العامة البريقة النفطي في جمع المعلومات حول أي عمليات أو تحركات مشبوهة بالمنطقة بما يسهم في ضبط الامن بالمنطقة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد التقارير الأمنية المشتركة أول بأول ومخاطبة الجهات المعنية حتى تكون دعمًا للقوات المسلحة العربية الليبية في عملية تحرير الموانئ النفطية من الجماعات الإرهابية المتطرفة.

هذا وقد أصدر مدير أمن منفذ البريقة البحري الجوي، تعليماته بتكليف عدد من أعضاء التحريات والقبض بالمديرية بإعداد التقارير الأولية حول الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

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