«مالية الوفاق»: خسائر هجمات الهلال النفطي تقدر بـ 880 مليون شهريًا

المتوسط

نددت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني بشدة الهجمات التي تتعرض لها منطقة الهلال النفطي والتي تستهدف قوت وثروة الشعب الليبي ومصدر دخله الوحيد.

وأكد الحساب الرسمي لوزارة المالية، عبر فيس بوك، على ما جاء في تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الخسائر التي يتسبب فيها والتي تقدر في حدود 880 مليون شهريًَا.

وأهابت «مالية الوفاق» كافة أبناء الشعب الليبي بضرورة التصدي لهذه الأعمال الإرهابية، وضرورة معاقبة مرتكبيها حفاظاً على ثروة الليبيين وضماناً لاستمرار بناء الدولة التي تنشد تحقيق الاستقرار والشروع بمرحلة البناء والإعمار خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإنتاج التي تحققت بسواعد الشرفاء من أبناء قطاع النفط والذي صاحبه تحسن في الأسعار العالمية.

